Daphne, Marinova, Khashoggi

Por cá vivemos a leste das mortes de Daphne, Marinova e Khashoggi, iludidos pela convicção de que nos são culturalmente longínquas. Fazem parte de outros modos de vida e nunca entrariam nos nossos brandos costumes. Nada mais errado. Basta ver o ódio que atravessa a relação de alguns dirigentes desportivos com o jornalismo e a forma como açulam os seus cães raivosos – sejam das claques ou das anónimas e cobardes matilhas digitais que organizam – para perceber como estamos demasiado perto do abismo. E fazem-no perante a vergonhosa passividade do Estado, que deveria ter mão -de -ferro no castigo deste tipo de comportamentos.



O próprio Estado guarda para si próprio e para quem o comanda os instrumentos do costume para manter o jornalismo e os jornalistas a uma distância respeitável. Basta lembrar o que foi a ERC e alguns tribunais no tempo de Sócrates. Basta ver a insuportável e doentia propensão para procurar conforto na abstracta invocação de uma espécie de razão de Estado que o caso de Tancos destapa. Uns e outros são sinais óbvios da mais velha das doenças do poder, quando é gerido de forma delinquente: a dupla moral; a dupla contabilidade; a dupla verdade.



Nas sociedades modernas, os meios de comunicação social são a instituição que concretiza de forma democraticamente insubstituível a formação de uma opinião pública esclarecida, um mercado livre de ideias (na feliz do professor Jónatas Machado), o controlo da acção governativa e das formas de exercício de todos os poderes, a criação de uma esfera de discurso público e de opinião pública que se exprima pela diversidade das ideias defendidas.



É este conjunto de valores que sustenta a força dos media, mas também um dos seus maiores problemas. Há hoje um escandaloso abuso dos chamados meios de tutela jurídica, ou seja, dos tribunais, por um vasto universo de figuras públicas que restringe em absoluto direitos fundamentais como a liberdade de expressão e a própria honra dos jornalistas. Noutros sítios, o tribunal chama-se pistola, bomba ou faca de açougueiro e os nomes das vítimas são aqueles que nunca devemos esquecer, em nome de todas as outras que não conhecemos ou que o nosso silêncio e passividade há muito sepultaram: Daphne Caruana; Victoria Marinova; Jamal Khashoggi.

