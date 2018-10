A actriz norte-americana terá recusado o investimento de Mohammed bin Salman no seu próximo filme, uma biografia da foto-jornalista vencedora de um Pulitzer, Lynsey Addario.

A actriz Scarlett Johansson terá recusado o financiamento do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, no seu próximo filme. A norte-americana irá interpretar a fotojornalista Lynsey Addario num filme biográfico dirigido por Ridley Scott mas, quando descobriu que um dos investidores por detrás do projecto seria o futuro líder do regime árabe, rejeitou o seu envolvimento.

"A Scarlett Johansson disse ‘claro que não’" afirmou Addario num entrevista ao New York Times. A actriz terá referido o "perpetuar da guerra no Iémen" como uma das suas razões para a rejeição de financiamento assim como o facto de Salman "aprisionar mulheres".

"E tudo isto foi antes da morte de Khashoggi, quando ele tinha acabado de se tornar um dos principais investidores do filme", afirmou a fotojornalista, vencedora de um prémio Pulitzer.

Salman tem vindo a ser implicado na morte do jornalista Jamal Khashoggi, desaparecido no dia 2 de Outubro no consulado saudita em Istambul, na Turquia. Este era considerado como bastante crítico das medidas impostas pelo príncipe herdeiro na Arábia Saudita.

Em Abril, o futuro líder árabe viajou até Hollywood para se encontrar com algumas estrelas do cinema, entre elas Dwayne Johnson. Mais tarde, Addario afirmou que não gostaria que Salman estivesse associado ao filme e o seu financiamento foi bloqueado.

O trabalho da fotojornalista debruçou-se sobre conflitos globais e o seu efeito em mulheres. Durante a carreira, foi raptada duas vezes e agredida sexualmente enquanto retida na Líbia. O filme que retratará a sua vida foi inicialmente concebido para ser realizado por Steven Spielberg e ter como estrela Jennifer Lawrence e é inspirado no livro "It’s What I Do".