"Não consigo respirar". As últimas palavras de George Floyd continuam a ecoar nos protestos que enchem as ruas dos Estados Unidos, onde milhares foram já detidos. A morte, gravada, do cidadão afro-americano de 46 anos às mãos de um agente da polícia incendiou as ruas de dezenas de estados norte-americanos e levou à morte de, pelo menos, 12 pessoas. Quem são elas?





"Eu sei que o meu irmão não ia querer violência. Vamos fazer isto pacificamente, por favor". As palavras de Terrence, o irmão mais novo de George Floyd.

Calvin L. Horton Jr. 43 anos, Minnesota

Perto de uma esquadra da polícia, um homem de 43 anos foi morto a tiro durante os protestos que decorriam na East Lake Street e na Bloomington Avenue. De acordo com a autópsia, o homem negro de 43 anos foi atingido no peito e nos braços.

De acordo com os meios de comunicação locais, esta terá sido a primeira morte dos protestos. O dono de um estabelecimento próximo foi detido e está a ser investigado pelo homicídio.

Javar Harrell. 21 anos, Michigan

No dia 29 de maio, quando as manifestações começaram em Detroit, um jovem afro-americano foi morto a tiro. A família de Javar defende, no entanto, que o homem não fazia parte dos protestos.

Dave Patrick Underwood. 53 anos, Califórnia

À porta de um tribunal federal de Oakland, um segurança foi morto a tiro no dia 30 de maio. Underwood e um colega, que ficou gravemente ferido, foram alvo de um tiroteio desde um carro perto dos protestos.

Segundo a Associated Press, uma carrinha branca parou perto do edifício onde estavam os homens e um dos ocupantes começou a disparar sobre o pessoal de segurança que ali se encontrava. Não foi feita ainda nenhuma detenção relativamente a este caso.

Apesar de não haver confirmação de que a morte de Underwood tenha estado relacionada com os protestos, a entrada do edifício foi grafitada com frases anti-polícia.

James Scurlock. 22 anos, Nebraska

Num protesto em Omaha, no dia 30 de maio, Jake Gardner, dono de um bar, foi atirado ao chão por um jovem negro de 22 anos. Câmaras de segurança mostram depois o homem a disparar sobre Scurlock.

Um tribunal já determinou que Gardner agiu em autodefesa, não tendo sido acusado pela morte do jovem.

Chris Beaty. 38 anos, Indiana

A poucos metros do seu apartamento, o empresário e antigo jogador de futebol da Universidade do Indiana foi morto a tiro durante os protestos que decorriam no local.

O cidadão afro-americano sofreu múltiplas feridas por uma arma de fogo e foi dado como morto no local.

Dorian Murrell. 18 anos, Indiana

Poucas horas depois da morte de Beaty, um jovem foi assassinado na madrugada de 31 de maio. Levado para o hospital Eskenazi, foi declarado nesse dia.

Um homem de 29 anos foi detido e acusado pelo homicídio.

Italia Kelly. 22 anos, Iowa

Enquanto abandonava um protesto por George Floyd perto de um Walmart em Davenport, uma jovem foi atingida a tiro ao final da noite de 31 de maio.

Outro homem morreu também no mesmo local mas a sua identidade ainda não foi revelada.

"Ela só estava a tentar protestar pacificamente", disse à ABC News a mãe de Italia.

David McAtee. 53 anos, Kentucky

Um chef afro-americano, adorado pelos vizinhos, foi morto a tiro na manhã de 1 de junho enquanto a polícia tentava dispersar manifestantes em Louisville. Imagens de câmaras de segurança, segundo os meios de comunicação locais, mostram McAtee a disparar contra os agentes – apesar de ser impercetível quem disparou primeiro.

David Dorn. 77 anos, Missouri

Um polícia reformado foi atingido durante um assalto a uma loja de penhores na noite de terça-feira. Dorn, que trabalhou na polícia de St. Louis durante 38 anos, era alegadamente amigo do dono da loja, tendo-se dirigido ao local para ver se estava tudo bem.

O tiroteio que antecedeu a morte do homem negro terá sido publicado num direto do Facebook mas entretanto foi apagado.

Outras duas pessoas morreram em Cicero, Chicago, mas as suas identidades não foram ainda reveladas.



George Floyd morreu no dia 25 de maio, em Minneapolis, Minnesota, depois de um polícia lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos. A sua morte ocorreu durante a sua detenção por suspeita de ter usado uma nota falsa de 20 dólares numa loja.



A sua morte, divulgada nas redes sociais, causou uma das maiores sequências de protestos contra a violência policial e o racismo em dezenas de cidades norte-americanas. Apesar de grande parte dos protestos terem sido pacíficos, algumas cidades foram palco de atos de pilhagem.



Pelo menos 10 mil pessoas foram detidas desde o início dos protestos, tendo as autoridades imposto o recolher obrigatório em várias cidades, incluindo Washington e Nova Iorque.



Os quatro polícias envolvidos foram despedidos e o agente Derek Chauvin, que colocou o joelho no pescoço de Floyd, foi acusado de homicídio em segundo grau. Arrisca uma pena máxima de 40 anos de prisão.