George Floyd morreu em Minneapolis, na passada semana, com o joelho de um polícia no seu pescoço. Tinha sido detido por suspeita de ter tentado pagar com uma nota falsa de 20 dólares num supermercado. Floyd, símbolo das manifestações que têm abalado os Estados Unidos, deixou três filhos. A mais nova, de seis anos, diz que o pai "mudou o mundo".

"O meu pai mudou o mundo", disse Gianna às cavalitas do antigo jogador da NBA Stephen Jackson. A sorrir, repetiu a frase.





Quando a morte de Floyd encheu as notícias, Gianna perguntou à mãe porque diziam o nome do pai na televisão. Depois perguntou como tinha morrido. "A única coisa que lhe consegui dizer foi que ele não conseguia respirar", contou à CNN Roxie Washington.

"Ele nunca a vai ver crescer, licenciar-se. Ele nunca a vai levar ao altar", disse, emocionada, numa conferência de imprensa em Minneapolis. "Se ela tiver um problema, não vai mais ter o pai".



Stephen Jackson, amigo de longa data de Floyd, garantiu: "Eu vou estar aqui para ela. Eu vou levá-la ao altar".

A carregar o vídeo ...

Roxie Washington exige justiça para o pai da filha. "Quero justiça para ele porque era bom, independentemente do que as pessoas pensem", disse aos jornalistas. "Ele era bom e isto é a prova de que ele era um bom homem", continuou, apontando para Gianna.

O filho de George, Quincy Mason Floyd, que se juntou aos protestos em Bryan, no Texas, não via o pai desde criança. Mudou-se com a mãe para aquele estado norte-americano há mais de 15 anos e última vez que esteve com o pai tinha cinco anos. Soube da sua morte através das notícias.

"Não reconheci quem era até que a minha mãe me ligou. Perguntou-me: ‘Sabes quem era aquele homem? O teu pai’". Tanto Quincy como a irmã, Connie Mason, fizeram parte dos protestos e pediram manifestações pacíficas. "O meu pai está em paz e nós temos que lidar com isto. Vai ser difícil superar cada dia", lamentou Connie.

"Toda a gente está a aparecer e a mostrar-lhe amor. Estou muito comovido com tudo isto", contou Quincy à estação de televisão KBTX.



A morte de George Floyd, a 25 de maio, desencadeou milhares de protestos em dezenas de cidades norte-americanas. Pelo menos cinco mil pessoas foram detidas.



Na terça-feira, o estado norte-americano do Minnesota apresentou uma queixa em matéria de direitos humanos contra o Departamento da Polícia de Minneapolis na sequência da morte do cidadão afro-americano.