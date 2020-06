Começaram a surgir nos últimos dias nas redes sociais fotografias a retratar a cena que antecedeu a morte de George Floyd , o cidadão afro-americano que morreu com o joelho de um polícia no seu pescoço em Minneapolis. Partilhadas com a descrição "George Floyd Challenge" ("Desafio George Floyd"), as imagens geraram revolta entre os internautas."As pessoas estão a fazer da morte de George Floyd um desafio. É vil. É a humanidade vs o racismo", escreveu uma utilizadora no Twitter."Racistas estão a fazer o "desafio George Floyd" para gozar com a sua morte e espalhar violência. Pessoas nojentas, estas são as caras dos nazis", escreveu outro internauta.Alegadamente começado por adolescentes no Reino Unido, de acordo com os meios de comunicação sociais, o "desafio" levou à detenção de adolescentes britânicos depois de partilharem este tipo de conteúdos na rede social Snapchat. São acusados de crimes de ódio.Mas não foram apenas adolescentes a partilhar estas imagens. Trabalhadores da Shade Tree Construction, no Minnesota, foram despedidos depois de partilharem fotografias a encenar a morte do afro-americano. No Facebook, a empresa partilhou um pedido de desculpas e garantiu que os envolvidos foram despedidos.De acordo com o Business Insider, um porta-voz do Twitter disse que estas imagens violam as regras da plataforma. "Estamos a remover tweets que encorajam ou promovem isto, tal como tweets que justificam este comportamento", garantiu.Tanto o Facebook como o Instagram baniram a hashtag do "desafio".

George Floyd, de 46 anos, morreu no dia 25 de maio em Minneapolis (Minnesota), depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção.

Desde a divulgação das imagens nas redes sociais, têm-se sucedido os protestos contra a violência policial e o racismo em dezenas de cidades norte-americanas.

Pelo menos 9 mil pessoas foram detidas e o recolher obrigatório foi imposto em várias cidades.