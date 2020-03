Beatrice Arena é professora em Itália. Trabalha no Instituto Comprensivo F. P. Michetti em Francavilla al Mare, na região dos Abruzzos. Desde o dia 5 de março, a sua escola encontra-se fechada – mas o trabalho, feito à distância, continua. Arena já avisou os colegas em Portugal sobre a situação em Itália: um deles foi Manuel Pereira, presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE). Questionada sobre se as escolas em Portugal devem estar fechadas, Arena não tem dúvidas: "Absolutamente; a batalha contra o coronavírus é uma batalha contra o tempo e é preciso não o perder."

Como é a escola onde trabalha?

A minha escola é muito grande, tem muitos edifícios e quase 1.100 alunos. Somos 150 docentes. Entre alguns familiares das pessoas que vinham a esta escola até 5 de março, verificaram-se casos de infetados com o Covid-19 e até um morto. A escola é uma das zonas mais atingidas; a frequência e o número de pessoas dentro da escola fazem com que a infeção se possa transmitir de maneira exponencial.

A escola está encerrada desde 5 de março.

Foi necessário. O fecho das escolas é uma medida prioritária mais que tudo, porque não se pode manter a distância de um metro entre um aluno e outro, e ainda mais entre os docentes e os alunos, sobretudo com as crianças mais pequenas. Na escola circulam muitas pessoas além dos alunos e professores, e a relação com o exterior é enorme. Cada criança é portadora, cada aluno é portador, do que venha de dentro da sua família.

Acredita que o fecho das escolas deve ser uma das primeiras medidas a tomar em caso de epidemia?

Sim. As escolas de toda a Itália fecharam a 5 de março para limitar as infeções, até 3 de abril. O período deverá ser aumentado porque haverá a Páscoa e as férias de Páscoa. Mas a escola não parou: nós, os professores, continuamos a trabalhar através de aulas online. Todos os dias trabalhamos com os nossos alunos.





Como se lutava contra o vírus antes de a escola encerrar?

Na primeira semana de fevereiro, começámos a adotar medidas de prevenção. Distribuímos gel desinfetante para as mãos – que cada aluno devia usar constantemente; a cada espirro, ou tosse, procurávamos adotar as medidas de segurança de distância entre alunos; arejávamos as salas ao abrir as janelas… No início, não distribuímos máscaras porque não se pensava ser necessário. Talvez tenhamos perdido algum tempo. E não se pode fazer isto. É preciso aprender com a experiência italiana. Talvez tenhamos sido um pouco ingénuos comparados com os outros países, quanto a dizer logo o que acontecia e quais eram as nossas dificuldades. Mas pensávamos que podíamos ser um aviso para os outros – este é um problema de saúde. Tomámos estas medidas de prevenção e não foram suficientes: só resulta estar em casa. Itália está praticamente blindada. Temos que estar em casa e caso se saia, arranjam-se problemas com multas. Não previmos antes o que podia acontecer. E até nos mexemos a tempo. Por isso, o governo português não devia perder todo este tempo.

Já se sentem melhorias em Itália?

A batalha contra o coronavírus é uma corrida contra o tempo e é preciso não o perder. Nós procuramos unir-nos e os primeiros resultados já se veem, porque ficar em casa significa evitar sermos contagiados, mas também contagiarmos. Provavelmente, continuando assim e com as últimas restrições que o primeiro-ministro de Itália tomou, agora estes 15 dias serão importantes para bloquear a propagação do vírus. Seguindo esta linha, em duas semanas a Itália sai disto, mas… Se [em Portugal] não fazem a mesma coisa, para vocês será pior, porque os infetados serão ainda mais do que os que nós temos. A Itália ultrapassou os 10 mil infetados. Vocês podem duplicar este número se não tomarem rapidamente medidas e precauções importantes.

Além das escolas, o que podemos aprender com Itália?

Temos que aprender que é preciso manter a distância entre duas pessoas, e que temos que evitar apertos de mão, beijos… Parece antissocial mas é preciso manter as distâncias agora, para nos podermos abraçar felizes depois.

Em Portugal, em plena fase de mitigação do surto, muitas pessoas foram à praia. O que lhes diria?

Foram loucos, de verdade. No início, no fim de fevereiro, [em Itália] alguns demonstraram ser parvos e estão agora a pagar as consequências. Penso que podem ter contraído o vírus, porque basta uma só pessoa num grupo infetada, que infeta todos os outros. Não temos só que ter atenção a quem tem os sintomas; o problema maior são os assintomáticos, a pessoa que contraiu o vírus sem ter os sintomas. É um sacrifício bastante simples que se pede, não se pede para irem para a guerra e pegarem em armas. Pede-se para estarmos em casa, comodamente, na nossa casa, a apreciar o tempo que nos é dado. A desfrutar com vista ao futuro. Até pode dar-nos algum prazer. O coronavírus dá-nos a possibilidade de encontrar uma dimensão humana que pensávamos ter perdido. Devemos aproveitar, tornar positiva uma coisa que nos está a assustar. A situação mete tanto medo, por isso temos que encontrar a dimensão humana, aquela que nos ajudará a superar o momento e que nos tornará mais fortes do que éramos.