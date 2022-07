Primeiro-ministro de Itália Mario Draghi entregou demissão

As eleições antecipadas deverão ocorrer em outubro.

O primeiro-ministro Mario Draghi anunciou no parlamento italiano que se ia demitir, o que abre caminho a eleições antecipadas. Mario Draghi encontrou-se com o presidente Sergio Mattarella, depois de três partidos que compunham a coligação no poder terem retirado o apoio ao seu governo, e entregou a demissão.