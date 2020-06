O primeiro-ministro da Arménia, Nikol Pashinyan, anunciou hoje que contraiu o novo coronavírus, apesar de não ter sintomas, mas que vai continuar a trabalhar a partir da sua residência.Num vídeo publicado na rede social Facebook, Pashinyan, que faz hoje 45 anos, disse que a mulher e os três filhos também estão infetados."É evidente que fui eu quem os contagiou", lamentou o primeiro-ministro, que pensa ter sido infetado durante uma reunião com membros do Governo, quando um empregado que não usava luvas lhe serviu um copo de água. O empregado testou positivo, informou Pashinyan, que decidiu fazer o teste, apesar de assintomático.A Arménia está em estado de emergência desde 16 de março, devendo ser prolongado pelo menos até ao próximo dia 13.Segundo dados oficiais, o país, com uma população de quase três milhões de habitantes, registou 9.282 casos de covid-19 e 131 mortes provocadas pela doença.A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 370 mil mortos e infetou mais de seis milhões de pessoas em 196 países e territórios.Mais de 2,5 milhões de doentes foram considerados curados.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.