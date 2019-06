Dois meses depois do incêndio, a 15 de abril, que consumiu parte da Catedral de Notre Dame, a diocese de Paris anunciou que este sábado serão retomadas as missas dentro do monumento.





Através de um comunicado, a arquidiocese de Paris refere que apenas 30 pessoas, entre sacerdotes, fiéis e jornalistas, vão participar na missa que se realiza por volta das 17h portuguesas.