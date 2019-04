Quase 200 pessoas foram detidas para interrogatório no 23.º sábado consecutivo de protestos.

Milhares de "coletes amarelos", que voltaram este sábado às principais artérias de Paris com mais tumultos, contestaram a decisão do governo de adiar o anúncio de reformas previsto para segunda-feira devido ao incêndio que destruiu parcialmente Notre Dame. A catedral encontrava-se em obras de restauro no seu exterior quando, na segunda-feira à tarde, deflagrou um violento incêndio que demorou cerca de 15 horas a ser extinto. As chamas destruíram o pináculo e uma grande parte do telhado, além de parte do acervo artístico no interior. A Procuradoria de Paris disse que os investigadores estavam a considerar o incêndio como um acidente.

Os 6.700 manifestantes instaram o presidente francês, Emmanuel Macron, a revelar as reformas e insurgiram-se a que promessas de centenas de milhões de euros das maiores fortunas francesas tivessem sido anunciados para ajudar a reconstruir a catedral. "É uma coisa boa este dinheiro para Notre Dame, mas quando vemos o que se pode desbloquear em algumas horas...", resumiu Jean François Mougey, reformado da operadora ferroviária francesa, a SNCF, considerando que a resposta aos pedidos dos "coletes amarelos" de justiça social deveria ser também rápida.

Em vários locais, os "coletes amarelos", incluindo muitos jovens vestidos de preto e cara tapada, criaram o caos, incendiando scooters. A polícia utilizou gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. Segundo as autoridades, foram detidas para interrogatório quase 200 pessoas até às 17h45.

Segundo a France Presse, alguns gritaram repetidamente "Suicidem-se" em direção aos polícias, em alusão ao facto de a corporação estar a registar uma vaga de suícidios sem precedentes desde o início do ano.

Na capital francesa, os polícias impediram preventivamente o acesso re manifestantes a lugares simbólicos, entre os quais os Campos Elísios e as imediações de Notre Dame. Até ao meio-dia, a polícia realizou mais de 11.000 controlos preventivos em Paris.



Os protestos estenderam-se a outras zonas de França e mais de 60 mil elementos das forças de segurança foram destacados.

Os manifestantes reuniram-se pelo 23.º sábado consecutivo desde novembro de 2018. O movimento nasceu espontaneamente num sinal de protesto que começou contra a taxação de combustíveis em França e contesta agora a carga de impostos, perda do poder de compra e desilusão geral com o governo.



Com Lusa