Edival conta que não vê a filha com muita frequência, mas defende o seu caráter e confessa ter ficado surpreendido quando soube do sucedido em Paris. "Foi uma surpresa quando soube que a minha filha estava envolvida neste escândalo. Ela é uma menina tranquila, que nunca deu trabalho à família nem à sociedade. Ela sempre teve os seus sonhos, queria ser modelo... Quando me apercebi, isto já estava na imprensa, nas redes sociais... A minha filha está a ser difamada, fiquei muito triste como pai porque percebi que não estava a haver justiça, está a ter muita influência o facto de estar envolvido um homem que é uma estrela, cheio de dinheiro, cheio de poder."O pai de Najila chora e cita Deus várias vezes na parte final da declaração. "Isto deixou a família abalada, sou pai, sou homem e conheço o caráter da minha filha porque a mãe sempre me passou informações. Ela sempre esteve comigo, conheço bem o perfil de todos os meus filhos e estou a ver nisto tudo injustiças. Mas Deus vai fazer justiça. Tenho certeza que, entre a minha filha e o Neymar, Deus vai fazer o seu julgamento".Recorde-se que Najila acusa Neymar de a ter violado no último dia 15 de maio, em Paris, e de no dia seguinte a ter agredido, no mesmo quarto de hotel.O jogador do PSG nega a violação, diz que a, garante que sou preservativo e partilhou as mensagens que trocou com a modelo,, o que já lhe valeu um processo judicial.