As autoridades japonesas suspeitam que o "chairman" da Nissan Motor, Carlos Ghosn, tenha declarado rendimentos inferiores aos que efectivamente auferiu. O responsável está a ser ouvido pelas autoridades e, de acordo com a imprensa japonesa, arrisca-se a ser detido por suspeitas de fraude fiscal.

As autoridades japonesas realizaram buscas na sede da Nissan, bem como noutros locais relacionados com a fabricante de automóveis, de acordo com o jornal japonês Asahi, citado pela Reuters.

Outros meios de comunicação dizem que o responsável foi mesmo detido.



Ghosn além de "chairman" da Nissan é também presidente executivo da Renault.

Estas suspeitas estão a provocar quedas acentuadas nas acções das duas cotadas. A Renault está a afundar mais de 13%, negociando em mínimos de 2014. Já a Nissan está a perder mais de 7%, no mercado alemão, igualmente para mínimos de 2014.