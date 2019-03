O Partido Popular (PP) espanhol, liderado por Pablo Casado, propõe na nova pré-campanha eleitoral que as imigrantes ilegais em Espanha que deem os filhos para adoção não sejam expulsas do país imediatamente. A medida pretende impulsionar a lei de Apoio à Maternidade e combater a descida da natalidade.

"A proposta refere-se a que no caso de uma mulher em situação irregular querer dar o seu filho para adoção, ficaria protegida". No entanto, esta proteção "não seria para a vida toda", disse fonte do partido ao site espanhol de fact-cheking Newtral.