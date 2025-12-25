Tiago Martins estaria ilegal nos EUA desde 2009. Quando as autoridades o tentaram deter colocou-se em fuga: acabou por se despistar e ser baleado.
Um português foi baleado na quarta-feira (24), nos Estados Unidos, pela polícia de imigração que realizava uma "operação de fiscalização". Segundo o Departamento de Segurança Interna dos EUA, Tiago Alexandre Sousa Martins tinha o visto caducado. Chegou aos Estados Unidos em dezembro de 2008 e não abandonou o país em fevereiro de 2009.
Homem algemado sob custódia de agentes da polícia de imigração nos EUAAshlee Rezin/Chicago Sun-Times via AP
Na quarta-feira, os agentes do ICE terão identificado uma carrinha com dois imigrantes ilegais, na localidade de Glen Burnie, no estado de Maryland. Quando as autoridades pediram que Tiago Martins - que seguia ao volante - desligasse a viatura, este tentou colocar-se em fuga e atropelar os agentes.
A carrinha em que Tiago seguia acabou por se despistar, ferindo o passageiro que seguia com o português, segundo o The New York Times. Foi só depois do português se ter despistado que os agentes decidiram abrir "fogo defensivo" contra os cidadãos, explica o The Baltimore Banner.
Ambos os passageiros acabaram hospitalizados, mas encontram-se agora estáveis. Segundo as autoridades, nenhum agente do ICE ficou ferido.
Além de Tiago Martins seguia também na viatura Solomon Antonio Serrano Esquivel, um outro imigrante indocumentado natural de El Salvador.
A análise dos relatórios oficiais, alicerçada em factos e não em perceções, demonstra que o desempenho do Ministério Público continua a pautar‑se por exigência técnica, rigor e eficácia, mesmo perante constrangimentos evidentes de recursos.