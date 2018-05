Em Roma, a grande sinagoga, a mesquita central e o Vaticano abriram as portas para que equipa do programa radiofónico E Deus Criou o Mundo entrasse. Recebidos por Riccardo di Segni, rabino-chefe da comunidade Judaica, pelo imã Abdellah Redouan, pelo Cardeal Kurt Koch, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos e, imagine-se, pelo sumo pontífice. A ideia, que pertence a Carlos Quevedo, de reunir em estúdio religiões abraâmicas, tornou-se verdade desde há três anos e, tem três participantes, enunciados por Henrique Mota, o moderador, de forma categórica: Pedro Gil, católico, Isaac Assor, judeu, Khalid Jamal, muçulmano. Na Antena1, às 23.00, e por quarenta e cinco minutos, o trio que entra e não é para atacar, foi convidado para participar no XI Congresso sobre Comunicação promovido pela Pontifícia Universidade de Santa Cruz e para cumprimentar o Papa, viu-se referido, na manhã 18 de Abril, na Praça de São Pedro.

Muita gente, tanta gente. Normal, sossega o taxista: é o que acontece às quartas-feiras, na maravilha desenhada por Bernini. A Audiência Geral Papal move cerca de 200 mil pessoas. No microfone do Vaticano, os idiomas multiplicam-se em mensagens. Quando chega a vez do Português, o entusiasmo do presbítero contagia a multidão, ao anunciar a presença do único programa do mundo "com enorme responsabilidade na paz". Na linha do beija-mão ao Papa, não obstante um corredor de centenas de centenas de pessoas, a memória do Papa é invejável. Sabe quem é quem. Cumprimenta-os não só com palavras; o seu sorriso é um alfabeto de afectos: "Estamos juntos", estamos juntos". Reafirma o que minutos atrás dissera o bispo: a contribuição dada para a paz não é utopia. Das mãos de Carlos Quevedo recebe um exemplar especial do seu livro, que partilha o título do programa. Agradece. Sorri de novo. Diz-lhes shalom alechem, salaam Aleikum; que a paz esteja sobre vós, nós, todos. E diz a Pedro Gil, que lhe pedira um abraço, que não morde.

Na sessão "E Deus criou o mundo", no aludido Congresso sobre comunicação, a plateia encheu. O autor fez saber da intenção do programa: "É a de falar das religiões abraâmicas e comentar notícias da actualidade da perspectiva dos diferentes credos". O facto de nas conversas semanais estarem de fora clérigos, imãs ou rabinos, dá "Um a priori de salvaguarda da individualidade", acrescenta Quevedo. A convicção é rija: "Com estas conversas semanais damos um pequeno, mas esperamos que fértil, contributo para a paz e o respeito entre as pessoas...". O conterrâneo do Papa Francisco sabe o inevitável: "Sabemos que a ignorância é o principal inimigo e que a iliteracia religiosa é uma porta aberta à injustiça e, nos casos extremos, à barbárie". Adiante, Pedro Gil dirá que no arranque da aventura os participantes não tinham a receita para seguir em conjunto. Somente lhes sobrava "A vaga noção de que devia ser uma conversa civilizada a ser alimentada com abertura e educação". Descobrira, enquanto redigira o texto, 11 ingredientes capazes de rimar com o sabor da tolerância. Eis algumas das iguarias previstas por Pedro Gil. "O nosso diálogo é entre crentes; cada um deve assumir sem medo a sua identidade; o objectivo do diálogo é o próprio diálogo não o consenso, O diálogo obriga a não omitir os conteúdos difíceis".

















E há, se há, assuntos que não são fáceis de falar. Henrique Mota não faz cerimónia em enumerá-los. "Aos tempos actuais do Islão, tão conturbados, associados e comprometidos com o terrorismo, com a perseguição e com a segregação promovida por grupos vergonhosos, que acreditamos que não são a maioria e não representam os valores e os princípios da fé muçulmana".Não é, obviamente, somenteKhalid a ser interpelado por matérias difíceis: "Os casos de pedofilia e de comportamento impróprio" da Igreja Católica", que Pedro Gil enfrenta e o "Conflito israelo-palestiniano e sobre o que se passa na Faixa de Gaza", que cai nas costas de Isaac Assor, que comunga da opinião do cardeal Koch: "Não é através de política que a paz virá, mas através dorespeito".Quanto aos temas delicados: "Facilita-nos polir e melhorar o futuro" e não depender das respectivas comunidades. "Oferta-nos mais responsabilidade nessa construção fraterna". A frase preferida de Kahil é de Henrique Mota: "A doutrina diverge".As religiões têm hoje, prossegue, "Uma vida difícil, fruto de vicissitudes várias", devido ao "secularismo militante".Portugal exclui-se:"Assinalo que, graças a Deus, vivemos num pequeno paraíso, de nulidade em casos de discriminação religiosa".A integração de um português muçulmano "É perceber que podemos trilhar um caminho comum, na diferença e na percepção da diferença do próximo e que essa diferença não significa desigualdade". No cocktail decorrido na residência do embaixador de Portugal junto da SantaSé, António de Almeida Lima, onde se juntou oimprovável;líderes das comunidades muçulmana e judaica, o assessor do imã e o embaixador de Israel em Roma, a ementa estava de acordo com a Lei Judaica. Khalidpratica oque escreve:" O Isaac não pode comer halal (alimentos consentidos pelo Islão), mas eu posso comer casher".