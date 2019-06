As autoridades germâncias estão a investigar a morte de Walter Luebcke, membro da União Democrata-Cristã (CDU) de Angela Merkel, encontrado morto em casa. Segundo as autoridades, Luebcke foi atingido a tiro na cabeça e foi descoberto por um elemento da família na varanda de casa, em Wolfhagem, no oeste do país. Este familiar, segundo a Reuters, terá tentado manobras de reanimação, mas o político não resistiu aos ferimentos.

A possibilidade de suicídio foi excluída – a polícia diz que Luebcke foi atingido a curta distância por uma arma de calibre pequeno, que ainda não foi descoberta - e as autoridades estão a investigar a hipótese de se tratar de um crime com motivação política.