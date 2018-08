O concurso criado pelo holandês Geert Wilders provocou vários protestos no Paquistão. O político acabou por cancelá-lo por medo de sofrer represálias.

Como líder e deputado holandês do Partido para a Liberdade, um grupo político de extrema-direita, já não é a primeira vez que Geert Wilders é duramente criticado e ameaçado devido à sua posição anti-Islão. A sua mais recente polémica tratou-se de um concurso de caricaturas de Maomé que estava a organizar e acabou por cancelar esta sexta-feira depois de ter sido ameaçado de morte. Foi também detido um homem que planeava atacar o evento.



"Decidi cancelar o concurso para evitar o risco de tornar as pessoas vítimas da violência islamita", escreveu Wilders num comunicado público em holandês. "Não quero que os muçulmanos usem um concurso de caricaturas como uma desculpa para a violência", frisou.









Numa segunda mensagem pública, partilhou uma notícia da agência Associated Press (AP) sobre o fim do concurso, culpando o Islão pelo cancelamento do mesmo. "O Islão mostrou mais uma vez a sua verdadeira face com ameaças de morte, fatwas e violência. Contudo, a segurança dos meus compatriotas vem em primeiro lugar."

O homem detido pelas autoridades francesas, com 26 anos e alegadamente paquistanês, escreveu ameaças de morte a Wilders no Facebook e avisou que iria atacar o evento marcado para dia 10 de Novembro nos escritórios do Partido para a Liberdade no parlamento holandês. O vencedor do mesmo receberia o prémio final de dez mil euros.



O detido ficará em custódia policial e será investigado por ameaça terrorista e preparação de um atentado terrorista, e incitamento ao terrorismo.





Sobre o cancelamento que muitos muçulmanos consideraram um triunfo para a identidade islâmica, o político escreveu no Twitter para não cantarem "vitória demasiado cedo. Ainda não acabei com vocês. Vou expor o vosso barbarismo de muitas outras formas"



Dont claim victory too soon @pid_gov I am not finished with you yet. I will expose your barbarism in many other ways. https://t.co/sP52Uyl3m3 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 31 de agosto de 2018

No Paquistão, o concurso provocou manifestações: perto de dez mil apoiantes do novo primeiro-ministro Imran Khan marcharam contra o concurso, apelando ao corte do país com o governo holandês. O mesmo também não foi bem recebido por todos na Holanda, onde Mark Rutte, primeiro-ministro, a questionar as motivações de Wilders em promover o concurso: "O seu objectivo não é ter um debate sobre o Islão. O seu objectivo é ser provocador", afirmou, embora tenha esclarecido que o governo não iria cancelar a iniciativa de forma a proteger o direito à liberdade de expressão.Sobre o cancelamento que muitos muçulmanos consideraram um triunfo para a identidade islâmica, o político escreveu no Twitter para não cantarem "vitória demasiado cedo. Ainda não acabei com vocês. Vou expor o vosso barbarismo de muitas outras formas"





Alcorão é um "livro fascista", defende Wilders



Wilders, que vive sob protecção policial desde 2004 devido à sua retórica anti-Islão, já comparou o Alcorão a um "livro fascista" e que por isso deveria ser ilegal na Holanda, e referiu-se a Maomé como um "diabo". Para o deputado, o Islão é um"cavalo de Tróia" na Europa e que a verdadeira face do mesmo é a "violência".



A representação de figuras do profeta Maomé são proibidos pela religião islâmica, por motivos de idolatria, e é considerada uma ofensa. Esta acção já levou a um ataque terrorista na revista francês Charlie Hebdo, que vitimou 12 pessoas em 2015, depois da mesma ter publicado caricaturas do profeta.





Islam showed its true face once again with death threats, fatwas and violence.



However, the safety and security of my fellow countrymen comes first. https://t.co/1IL5NFWR7d — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 30 de agosto de 2018