O partido do antigo jogador de críquete Imran Khan declarou a vitória nas eleições gerais no Paquistão, esta quinta-feira. Citado pela AP, a estrela do desporto prometeu um "novo" Paquistão sob a sua liderança.

Ao início da manhã, de acordo com a contagem não-oficial fornecida por meios de comunicação paquistaneses, o Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) de Imran Khan já teria conquistado 114 dos 272 lugares da Assembleia Nacional.

Vários partidos afirmaram já que vão rejeitar os resultados antes do anúncio oficial por considerarem que a contagem dos votos foi falsificada, o que Khan rejeitou. "Estas eleições foram 100% justas e transparentes", garantiu anteriormente.

O escrutínio realizou-se na quarta-feira no Paquistão, após uma tensa campanha eleitoral marcada por denúncias de fraude para favorecer o PTI pelos "poderes estabelecidos", numa referência às poderosas forças armadas paquistanesas, que negaram qualquer interferência no processo eleitoral.

Partidos políticos e grupos de defesa dos direitos humanos denunciaram processos judiciais instaurados contra membros, pressões para que alguns candidatos abandonem o partido e perseguição da imprensa.

Este escrutínio é uma rara transição democrática entre governos civis no país, marcado por golpes de estado militares.

O Paquistão, potência nuclear, foi dirigido pelas forças armadas durante perto de metade dos seus 71 anos de história.

Cerca de 800 mil militares e polícias foram destacados para garantir a segurança, sem conseguirem impedir alguns ataques contra o escrutínio.

Num atentado suicida, reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico, 31 pessoas morreram e 70 ficaram feridas perto de uma assembleia de voto em Quetta, na província do Baluchistão (sudoeste do país).



