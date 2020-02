Douglas Ross é árbitro de futebol mas também membro do Parlamento Britânico e, uma vez mais, está na linha de fogo por ter deixado para segundo plano as suas funções na política para se dedicar ao desporto rei. Segundo o 'The National', o caso mais recente aconteceu ontem, precisamente no... Shakhtar Donetsk-Benfica, da 1.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa. O escocês, de 37 anos, fez parte da equipa comandada pelo compatriota Bobby Madden em Kharkiv, quando deveria ter estado num debate da BBC sobre o plano de imigração do executivo britânico.Promovido por Boris Johnson a sub-Secretário de Estado para a Escócia na semana passada, Douglas Ross deixou o seu novo trabalho de lado por umas horas e seguiu para a Ucrânia. Desta forma, apesar dos esforços da BBC em arranjar um substituto, ninguém foi defender as ideias do Primeiro-Ministro britânico no tal debate...As críticas não se fizeram esperar e vieram de uma fonte do Partido Nacional Escocês. "Primeiro, Douglas Ross apoiou entusiasticamente um sistema de imigração que será catastrófico para a indústria e economia em Moray, na Escócia. Agora, tem vergonha das câmaras, optando por vaguear pela Europa atrás do futebol, em vez de explicar o condenado plano de imigração do seu governo. Ele sempre tratou as suas funções no Parlamento como um part-time...", disse ao 'The National".