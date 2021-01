Polícias agredidos ao tentarem parar festa de Ano Novo ilegal em França

Vários participantes numa festa ilegal de Ano Novo, realizada na cidade francesa de Rennes e que durava desde quinta-feira, arremessaram garrafas e pedras contra os polícias que tentavam interromper as celebrações, avançam vários meios de comunicação franceses.Alguns dos agentes das forças policiais registaram ferimentos ligeiros, antes de conseguirem terminar com a festa ilegal, na manhã deste sábado. Um veículo das forças de segurança foi incendiado e outros três foram danificados durante os confrontos. Os participantes começaram a desmobilizar por volta das 5h30, de acordo com as autoridades, depois de uma festa que durou mais de 36 horas.A festa de techno decorria num hangar de Lieuron, uma localidade no sul de Rennes, e juntou pelo menos 2.500 pessoas que ignoraram o recolher obrigatório decretado pelo executivo francês.

Na sua conta oficial da rede social Twitter, o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, adiantou que as "numerosas forças de segurança" no local e "os controlos intensivos levaram à paragem da festa ilegal em Lieuron sem violência".

"Continuamos os controlos e a intimação de cada participante assim que deixa o local", acrescentou.

A prefeitura confirmou a "interrupção do som" sem descartar a possibilidade de um reinício da música.

Pelo menos um equipamento de som foi desmontado, disse.