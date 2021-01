Houve mais mortes em voos o ano passado do que em 2019

Apesar da pandemia ter virado do avesso o mundo das viagens aéreas, a verdade é que aumentou o núemro de mortes nos voos comerciais em 2020.





Uma agência irlandesa chamada T070 calculou que em 2020 houve 40 acidentes que envolveram aviões comerciais, cinco dos quais fatais. No total, morreram 299 pessoas devido a acidentes relacionados com aviões. Isto quer dizer que se verificaram 0,27 acidentes fatais por milhão de voos em 2020.

E apesar de em 2019 se terem verificado mais do dobro dos acidentes, 86, morreram menos 42 pessoas do que em 2020. No total houve 257 mortes relacionadas com acidentes de aviação, em 2019. Relativamente aos acidentes fatais por milhão de voos, verificaram-se 0,18 acidentes fatais por milhão de votos em 2019.



De acordo com o Flightradar24, verificou-se um corte de 42% de voos em 2020, comparando ao ano anterior, sendo que foram realizados 24,4 milhões de voos em 2020.