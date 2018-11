Homem foi detido este domingo em Toulon. Abalroou uma pessoa que se colocou à frente do seu camião. Motard sofreu vários ferimentos.

Um camionista português, com cerca de 50 anos, foi detido no domingo em França, na zona de Toulon, depois de ter abalroado um motard que participava numa marcha lenta do protesto ‘coletes amarelos’ – que não aceitam o aumento de combustíveis naquele país.



Em vídeos divulgados na internet, vê-se um grupo de motards a circular em velocidade baixa e a ocupar as três faixas de rodagem.



É então que um camião português passa pela berma, sendo perseguido por vários motards. No mesmo vídeo, vê-se depois um motard prostrado no chão, sendo de imediato assistido por outros condutores.

O português foi interceptado alguns quilómetros mais à frente, numa estação de serviço. O camionista, de nome Paulo, acabou algemado e detido pela polícia gaulesa.



Já o motard sofreu diversos ferimentos, mas encontra-se livre de perigo. Tudo indica que a vítima foi abalroada quando se meteu à frente da viatura pesada.



Pretendia que o camionista parasse, mas acabou atingido pela viatura, sendo a queda inevitável. A polícia francesa investiga este caso.