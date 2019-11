Após uma verdadeira caça ao homem, a política de Zurique deteve um homem, de 39 anos, de nacionalidade brasileira, pelo homicídio de Ricardo Marques Ferreira , cabeleireiro de Cristiano Ronaldo e de outras celebridades portuguesas.O corpo do madeirense, de 49 anos, foi encontrado no quarto, com múltiplos golpes de faca e coberto de sangue, num cenário de grande violência, mas que indica também proximidade entre vítima e homicida. As linhas de investigação que concentração a atenção das autoridades suíças são, neste momento, questões ligadas com droga ou sexo.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã