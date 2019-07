A Polícia pede o alargamento do prazo porque as imagens das câmaras de segurança do hotel em Paris ainda não foram analisadas. A França pede autorização judicial para que seja possível o acesso às imagens.



Depois de receber o relatório final, o Ministério Público vai decidir se avança com uma acusação formal, se pede novas diligências ou o arquivamento do caso. Caso a acusação avance, Neymar pode na mesma ir para Paris.



Se for arquivado, a alegada vítima pode apresentar novas provas e o inquérito pode ser reaberto.

A Polícia Civil de São Paulo pediu o alargamento do prazo para investigar as acusações de agressão e violação contra Neymar . Agora, o Ministério Público tem que concordar ou não com este requerimento. Najila Trindade acusou Neymar de a ter violado em Paris, dentro de um hotel, a 15 de maio. O jogador brasileiro representa o Paris Saint-Germain. Após ter arrancado o inquérito, a 31 de maio, o prazo de conclusão era de 30 dias, indica a revista Veja.