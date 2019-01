Polícia norte-americana abateu jovem de 14 anos

Só depois dos disparos é que os polícias no local se aperceberam que o suspeito era um adolescente e que a arma era de brincar. A polícia de Temple ainda chamou os paramédicos, realizaram manobras de reanimação mas o rapaz acabou por ser declarado morto já no hospital.



A arma que foi encontrada na sua mão era uma réplica de um revólver criado em 1911. A réplica tratava-se de uma arma do desporto air-soft, que dispara pequenas balas de plástico. As primeiras investigações parecem dar a crer que a arma terá sido roubada do carro, juntamente com outros itens como um telemóvel. O dono do carro confirmou que a arma roubada era sua, acrescentando à NBC News: "Ele não merecia morrer por uma coisa que me roubou".

A polícia de Temple, no estado do Arizona, EUA, abateu a tiro um rapaz de 14 anos, no seguimento de um assalto. Antonio Arce, a vítima e suspeito do alegado roubo, fugia da polícia empunhando uma arma de brincar na mão quando foi abatido, na terça-feira, 15.A denúncia surgiu quando uma chamada chegou à esquadra e dava conta de um indivíduo de "ar suspeito" a "roubar um veículo", revela o comunicado emitido pela Temple Police Department e ctado pela ABC News.Quando as autoridades chegaram ao local o suspeito começou a fugir com o que os polícias identificaram como sendo uma arma na mão. A perseguição iniciou-se com a polícia a seguir a pé no encalço do alegado ladrão até que um dos oficiais deu "ordens verbais" para que o suspeito se entregasse. Foi então quue os agentes deram conta do objecto na mão do indivíduo que identificaram, erradamente, como uma arma de fogo. Foi então que dispararam sobre o sujeito, acertando de imediato no fugitivo.