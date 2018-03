A policia de Tempe, no Arizona, divulgou esta quinta-feira um vídeo que mostra o acidente de um veiculo autónomo da companhia Uber que matou uma mulher na noite de domingo. Uma sequência curta mostra quando o veículo autónomo da Uber atinge uma pessoa, mas nesse momento a gravação é cortada.O vídeo foi mostrado à comunicação social devido à magnitude gráfica do impacto, de acordo com um comunicado divulgado hoje pela polícia de Tempe. A câmara focada na parte externa do veículo mostra como uma mulher aparece no meio da estrada, numa zona muito escura, com sua bicicleta, e como a colisão é inevitável.Outra câmara foca alternadamente a pessoa que opera o sistema dentro do carro, que olha para baixo repetidamente até que o acidente ocorre. O vídeo tem uma duração total de 21 segundos.Após o acidente, a Uber suspendeu de imediato todos os testes de estrada na zona de Phoenix, Pittsburgh, São Francisco e Toronto. Os testes estavam a decorrer há vários meses, com as empresas tecnológicas a competirem para serem as primeiras com carros que operam por si próprios.O carro estava no modo de auto-condução, apesar de ter um motorista ao volante, quando embateu em Elaine Herzberg, de 49 anos, que estava numa bicicleta e acabou por morrer já no hospital.A CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, expressou as suas condolências na sua conta na rede social Twitter e disse que a empresa está a trabalhar com a polícia local na investigação do acidente.Investigadores do Conselho Nacional de Segurança no Transporte (NTSB) chegaram a Tempe na terça-feira para iniciarem as investigações sobre o acidente. Através de uma declaração, os investigadores do NTSB mencionaram que a provável causa do acidente será anunciada "após uma investigação completa das informações recolhidas".