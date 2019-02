O bote foi de seguida rebocado pela embarcação da Polícia Marítima para o porto de Skala Skamineas, onde os migrantes desembarcaram em segurança, sendo de seguida entregues às autoridades gregas já durante a madrugada de hoje, acrescenta o texto.



A Polícia Marítima encontra-se integrada na operação "Poseidon", sob égide da agência europeia Frontex e em apoio à Guarda Costeira grega, com o objetivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço, no âmbito das funções de guarda costeira europeia.



A Polícia Marítima continuará em missão até janeiro de 2020, tendo salvo 1.710 vidas desde que iniciou esta missão na Grécia em maio de 2017.







A equipa da Polícia Marítima portuguesa em missão na ilha grega de Lesbos, no Mar Egeu, resgatou na madrugada deste domingo 34 migrantes que se encontravam a bordo de um bote, referiu em comunicado a Autoridade Marítima Nacional.O bote, onde seguiam 20 crianças, oito mulheres (uma grávida) e seis homens, foi detetado pela equipa da Viatura de Vigilância Costeira da Polícia Marítima, que passou as coordenadas para a equipa a bordo embarcação "TEJO", tendo esta efetuado a interceção do bote ainda no final da noite de sábado, precisa o comunicado.