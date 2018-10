Foram endereçados vários engenhos explosivos a diversas figuras políticas dos Estados Unidos da América entre segunda-feira e quarta-feira.

Foram endereçados vários engenhos explosivos a diversas figuras políticas dos Estados Unidos da América entre segunda-feira e quarta-feira. O magnata George Soros, o ex-presidente Barack Obama, o casal Clinton, a redacção da CNN no Time Warner Center, o Governador de Nova Iorque e o ex-procurador geral dos EUA, Eric Holde. Já no final da tarde de quarta-feira, a ABC News noticiou que as autoridades encontraram mais um pacote suspeito (o sétimo e mais recente) em Capitol Heights, Maryland.



Foi divulgada uma imagem do engenho explosivo endereçado a John Brennan, ex-director da CIA, que chegou ao edifício da Time Warner, onde se localiza a redacção da CNN em Manhattan. Segundo os serviços secretos, os engenhos encontrados eram de fabrico artesanal, mas funcionais. O engenho foi colocado numa câmara preparada para conter os danos - caso ele detonasse - e está a ser levada para um local seguro no Bronx (um campo de tiro usado pelo Departamento de Polícia de Nova Iorque) para ser detonada. O material será posteriormente analisado pelo FBI em laboratório.



À excepção do engenho endereçado a George Soros, todos os outros pacotes suspeitos tinham como origem a morada de Debbie Schultz, antiga presidente do Comité Nacional Democrata. Contudo, não há indícios de que tenha sido ela a mandá-los.



Recorde-se que foram endereçados vários engenhos explosivos a diversas figuras políticas dos Estados Unidos da América entre segunda-feira e quarta-feira. O magnata George Soros, o ex-presidente Barack Obama, o casal Clinton, a redacção da CNN no Time Warner Center, o Governador de Nova Iorque e o ex-procurador geral dos EUA, Eric Holde.