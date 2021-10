Pode vir aí o Polexit. Constitucional decide que lei nacional se subrepõe à europeia

O Tribunal Constitucional da Polónia decidiu que a constituição tem primazia sobre as leis europeias. Uma resposta a um pedido do primeiro-ministro Mateusz Morawiecki que queria saber quem ganhava nesta hierarquia de direitos e deveres. E há quem já veja aqui um caminho para um Polexit, apesar do governante manter que quer a Polónia na União Europeia.