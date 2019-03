O piloto pediu ao co-piloto que lesse o manual de instruções minutos depois da descolagem. 189 pessoas a bordo morreram.

O co-piloto do avião Boeing 737 Max que caiu na Indonésia rezou antes do acidente, revelou o registo do gravador de voz do cockpit. Enquanto isso, o piloto procurou uma solução para o problema no manual de instruções.



De acordo com a Reuters, os problemas começaram logo depois de o avião da Lion Air ter descolado. O piloto pediu ao co-piloto que lesse o manual de instruções minutos depois para tentar resolver a situação, e o mesmo contactou a torre de controlo do tráfego aéreo indicando que havia "um problema no controlo do voo".





O sistema do avião, cuja queda matou as 189 pessoas a bordo, avisava que a aeronave tinha perdido sustentação. O piloto tentou ganhar altitude, mas o computador continuava a empurrar o nariz do avião para baixo, o que se pode dever a um sensor com falhas.Momentos antes da queda, o capitão decidiu ler ele próprio o manual de instruções, passando os controlos ao co-piloto. Enquanto o capitão estava em silêncio, ouve-se o co-piloto a rezar e a dizer "Allahu Akbar", ou "Alá é grande".Nos últimos 20 segundos, instalou-se o pânico, afirmou Nurcahyo Utomo, o investigador do acidente. "No fim do voo pareceu que o piloto sentiu que já não conseguia recuperar, depois instalou-se o pânico", relatou.A queda deste avião tem semelhanças com o acidente da Ethiopian Airlines, em que morreram 157 pessoas. O avião era o mesmo modelo que o da Lion Air.