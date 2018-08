A partir desta quinta-feira, 2 de Agosto, a Igreja Católica considera a pena de morte "inadmissível" em todos os casos. O Papa Francisco autorizou a mudança ao número 2267 do catecismo, passando a posição da igreja católica a ser de que "a pena de morte é inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade e dignidade da pessoa".

Um texto publicado em 1992 defendia esta prática em casos de "extrema gravidade".

Uma nota divulgada pela Santa Sé refere que "durante muito tempo, considerou-se o recurso à pena de morte por parte da autoridade legítima, depois de um processo regular, como uma resposta adequada à gravidade de alguns delitos e um meio aceitável, ainda que extremo, para a tutela do bem comum".

Agora, a igreja admite que a pessoa não perde a dignidade "mesmo depois de ter cometido crimes gravíssimos".

"Foram desenvolvidos sistemas de detenção mais eficazes, que garantem a indispensável defesa dos cidadãos sem, ao mesmo tempo, tirar definitivamente ao réu a possibilidade de se redimir", afirma a Santa Sé.

Em Outubro do ano passado, o Papa tinha pedido para que se alterasse este ensinamento com o objectivo de reflectir "a consciência cada vez mais clara na Igreja do respeito devido a toda a vida humana".