Pelosi sobre Trump: 'Se ele vier, vou expulsá-lo ao murro'

O comité de investigação ao assalto ao Capitólio, ocorrido no dia 6 de janeiro de 2021, divulgou imagens nunca antes vistas do acontecimento. As imagens foram captadas por Alexandra Pelosi, filha da presidente da Câmara dos Representantes Nancy Pelosi, para um projeto que estava a ser feito para o serviço de streaming HBO de acordo com a imprensa norte-americana.