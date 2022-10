Trump notificado para depor sobre ataque ao Capitólio

Antigo presidente dos Estados Unidos pode ser alvo de acusações criminais caso não acate a notificação do comité de investigação da Câmara dos Representantes.

O comité que investiga o ataque ao Capitólio dos EUA, de 6 de janeiro de 2021, decidiu chamar Donald Trump a testemunhar. O comité pertence à Câmara dos Representantes e votou a favor do depoimento do antigo presidente dos Estados Unidos por nove votos a zero. O grupo é composto por sete democratas e dois republicanos.