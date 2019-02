Pelo menos três soldados da Venezuela desertaram dos seus postos junto à fronteira com a Colômbia. Segundo a Reuters, pediram assistência ao governo colombiano. Nas redes sociais, há vídeos que mostram as multidões a aplaudir os homens enquanto são escoltados.

Na fronteira, aguarda-se a entrada de ajuda humanitária na Venezuela. A fronteira com a Colômbia foi bloqueada pelo governo de Maduro, com contentores. Este sábado as tropas venezuelanas lançaram gás lacrimogéneo contra um grupo de pessoas que tentava entrar na Colômbia para trabalhar. Estas lançaram garrafas e pedras.

"Íamos todos trabalhar, queremos trabalhar, as pessoas tentaram forçar a entrada", afirmou Viviana Meza, que trabalha num restaurante de Cúcuta, Colômbia, à Reuters.

Os líderes da oposição venezuelana querem forçar a entrada de ajuda humanitária. Na Colômbia, estão armazenadas toneladas de alimentos e medicamentos. Juan Guaidó, o presidente interino da Venezuela, entrou na Colômbia e reuniu-se com os presidentes de vários países. Assistiu ainda ao concerto Venezuela Aid Live.

Este sábado, dia 23 de fevereiro, foi a data apontada por Guaidó como a da entrada de ajuda humanitária na Venezuela. Contudo, o governo de Maduro fechou as fronteiras com a Colômbia: uma das três pontes que liga os dois países foi bloqueada com contentores. As outras duas estão fechadas ao trânsito há vários anos.



Esta sexta-feira, duas pessoas morreram durante os conflitos entre militares e populações indígenas da Venezuela junto à fronteira do país com o Brasil.