cocaina Foto: Australian Border Force

Uma mulher portuguesa de 42 anos foi detida no aeroporto de Perth, na Austrália, quando tentava entrar no país com cerca de cinco quilos de cocaína escondida em embalagens de produtos de cosmética. Arrisca agora uma pena pesada que pode ir até prisão perpétua.A portuguesa chegou à Austrália num voo de Doha, a capital do Qatar, e "foi interrogada pelos serviços fronteiriços antes de se proceder à examinação da bagagem", escreve a polícia federal australiana em comunicado . As autoridades partilharam ainda um vídeo do momento da detenção.Segundo as autoridades, as seis embalagens utilizadas para esconder a droga eram de champô, elixir bucal, líquido para lentes de contacto, entre outras, sendo que entre si pesavam pouco menos de cinco quilos. No entanto, a polícia não confirmou qual a quantidade exata de droga que transportava.O jornal Perth Now avança ainda que o nome da portuguesa será Ana Bárbara Antunes Menezes e que teria apenas um visto de turista para entrar no país, que lhe foi depois cancelado.A mulher terá sido presente a tribunal para responder pelo crime de importação comercial de droga, que poderá ser punido com pena de prisão perpétua.