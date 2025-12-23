Sábado – Pense por si

Mundo

Justiça russa condena à revelia xadrezista Kasparov a prisão

Lusa 11:01
As mais lidas

Rússia considera que as suas críticas à guerra contra a Ucrânia é uma forma de justificar atos terroristas.

Um tribunal da Federação Russa condenou esta terça-feira o pluricampeão mundial de xadrez Gary Kasparov a pena de prisão à revelia por considerá-lo culpado de justificar atos terroristas através das suas críticas à guerra contra a Ucrânia.

Kasparov condenado à revelia na Rússia por críticas à guerra na Ucrânia
Kasparov condenado à revelia na Rússia por críticas à guerra na Ucrânia Foto AP/Adam Nadel

"O tribunal emitiu uma providência cautelar contra Kasparov, ordenando a sua prisão à revelia, por dois meses, a partir do momento da sua prisão, na Rússia, ou da sua extradição para território russo", declarou o juiz, citado pela agência de notícias russa TASS.

Kasparov estava acusado de "justificar publicamente o terrorismo em redes de telecomunicações, incluindo a Internet", delito cuja pena prevista pode ir de prisão efetiva de entre cinco a sete anos.

O mítico jogador de xadrez vive no estrangeiro há mais de uma década, mas foi incluído na à lista de 'agentes estrangeiros' da Rússia em maio de 2022.

Em outubro, o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB, na sigla original) abriu um processo criminal contra o magnata Mikhail Khodorkovsky e outras figuras proeminentes da oposição russa, todos no exílio e fundadores do Comité Antiguerra da Rússia (ARC, na sigla original), incluindo Kasparov, por "organizar uma comunidade terrorista" e "tentar tomar o poder".

De acordo com o FSB, Khodorkovsky e os outros fundadores do ARC "financiam grupos militarizados ucranianos 'marcados' como organizações terroristas na Rússia e, alegadamente, recrutam outros indivíduos, usando-os depois em planos para tomar o poder na Rússia pela força".

O ARC foi fundado em 27 de fevereiro de 2022, três dias após a Rússia lançar sua campanha militar na Ucrânia, com o objetivo declarado de combater a "ditadura agressiva" do presidente russo, Vladimir Putin, que está no poder há um quarto de século.

Tópicos Extradição Prisão Xadrez Rússia Garry Kasparov FSB Mikhail Khodorkovsky
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Justiça russa condena à revelia xadrezista Kasparov a prisão