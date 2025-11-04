Pelo menos 46 pessoas morreram após passagem do tufão Kalmaegi pelas Filipinas

Tufão deixou pessoas presas em telhados e carros submersos. Prevê-se que este atinja o Vietname na noite de quinta-feira.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Pelo menos 46 pessoas morreram depois de o tufão Kalmaegi ter provocado fortes chuvas e inundações no centro das Filipinas. Entre as vítimas mortais estão seis pessoas que seguiam a bordo do helicóptero militar Huey, que se preparava para realizar missões humanitárias de resposta a desastres, e que caiu na ilha de Mindanao.

A carregar o vídeo ... Um mar de lama e carros empilhados: tufão deixa rasto de destruição nas Filipinas

Este tufão atingiu a costa das Filipinas na manhã desta terça-feira e trouxe consigo rajadas de vento que atingiram os 195 km/h. Como consequência, houve quem tivesse ficado preso em telhados e alguns carros ficaram submersos.

"Recebemos tantas chamadas de pessoas a pedirem para as resgatarmos de telhados e das suas casas, mas é impossível. Há tantos destroços, vemos carros a flutuar...Temos de esperar a enchente baixar", disse o secretário-geral da Cruz Vermelha das Filipinas citado pela Sky News.

Os ventos fortes já arrancaram telhados e danificaram cerca de 300 barracas na comunidade de Homonhon - onde não há mortes nem feridos a lamentar, segundo a presidente da câmara, Annaliza Gonzales Kwan. Já nas ilhas Visayas, centenas de pessoas foram obrigadas a retirarem-se e 180 voos de e para as áreas afetadas foram cancelados.

O governo do Vietname entretanto já disse que se está a preparar para o pior cenário. A previsão é que o tufão deixe as Filipinas entre quarta e quinta-feira e que atinja o Vietname na noite de quinta-feira. Na semana passada, o Vietname já havia sofrido fortes inundações que mataram pelo menos 40 pessoas e deixaram seis desaparecidas.

A carregar o vídeo ... Casas parcialmente submersas e pontes colapsadas: Mau tempo abala Vietname

Todos os anos as Filipinas são atingidas por cerca de 20 tufões. Ainda em setembro o país foi atingido por duas grandes tempestades, nomeadamente pelo supertufão Ragasa, que matou pelo menos três pessoas e obrigou outras milhares a abandonarem as aldeias.