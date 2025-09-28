Sábado – Pense por si

28 de setembro de 2025

Tufão Bualoi aproxima-se da costa do Vietname

O tufão Bualoi está a aproximar-se rapidamente da costa central do Vietname, com ventos que atingem os 133 km/h e chuvas intensas que provocam inundações e deslizamentos de terra.

