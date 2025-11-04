Isto é o Bangladesh

Se a diabolização étnico-religiosa por meio de placard estivesse em voga no século XVI, talvez os primeiros comerciantes portugueses que chegaram, em 1518, ao que é hoje o Bangladesh, tivessem dificuldade em instalar um posto comercial em Chittagong e, uns anos depois, ali erguer a primeira igreja dedicada a São João Batista. Naquele tempo, os precursores daquilo que Luís Montenegro apelida, no século XXI, de “raça lusitana”, não ultrapassavam as duas mil e quinhentas almas. Um número irrisório entre a numerosa população nativa que, ainda assim, justificou a deslocação para o território dos missionários jesuítas Francisco Fernandes e Domingos de Sousa com o objetivo de espalhar a fé católica com a anuência do tolerante Akbar, o Grande. A condescendência do imperador mogol foi tanta que, a seguir, chegaram os dominicanos e, no início do século XVII desembarcaram os franciscanos e a depois os frades da ordem de Santo Agostinho. Os budistas arakaneses terão achado um exagero a invasão de tanta gente de bem e partiram para a violência: num ataque de fúria pouco comum entre os seguidores de Sidarta Gautama, saquearam e incendiaram a igreja de São João Batista. Usaram o cálice sagrado do templo como escarradeira e, pior ainda, torturaram o padre Francisco e decapitaram 14 portugueses.