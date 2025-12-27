Sábado – Pense por si

Pelo menos 15 mortos em queda de autocarro numa ravina na Guatemala

Cerca de vinte feridos foram transportados para hospitais próximos do local do acidente.

Pelo menos 15 pessoas morreram na sexta-feira quando um autocarro de passageiros caiu numa ravina na estrada Pan-Americana, no oeste da Guatemala, informaram as equipas de resgate.

"Há 15 mortos neste acidente rodoviário", disse, porta-voz dos bombeiros voluntários, Leandro Amado.

Cerca de vinte feridos foram transportados para hospitais próximos do local do acidente, acrescentou.

