Pelo menos 14 pessoas morreram em naufrágio no mar Egeu

Pelo menos 14 pessoas, incluindo quatro crianças, morreram afogadas na última noite na sequência de um naufrágio no sudeste do mar Egeu de um barco que transportava cerca de 20 migrantes da costa turca, disse hoje a polícia grega.

O balanço do naufrágio agravou-se com o avançar das buscas, já que oito novos corpos foram retirados das águas depois dos primeiros ao largo da ilha de Agatonisi, precisou a polícia.

Apenas três sobreviventes foram encontrados, duas mulheres e um homem, os mesmos que precisaram que o barco transportava 21 pessoas.

Agatonisi é uma pequena ilha grega na parte mais setentrional do arquipélago de Dodecaneso, separada por cerca de 18 quilómetros de mar da costa da Turquia.

Desde a assinatura do acordo de migração entre a União Europeia e a Turquia, que faz dois anos no domingo, as chegadas de refugiados às costas gregas caíram cerca de 95%.

Contudo, praticamente todos os dias continuam as entradas no país, fazendo com que os campos de refugiados nas ilhas se mantenham congestionados.