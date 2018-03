Na madrugada deste sábado, o secretário da Justiça dos Estados Unidos,Jeff Sessions, despediu o antigo director-adjunto do FBI,Andrew McCabe – que estava a 26 horas do início da sua reforma.

Andrew McCabe, que em Janeiro foi forçado a demitir-se da liderança do FBI, acusa o Donald Trump de liderar "uma guerra contra o FBI e contra os esforços da investigação do procurador especial" sobre as suspeitas de conspiração com a Rússia.

As divergências que o presidente norte-americano sentia relativamente a McCabe eram conhecidas desde que o Trump demitiu, em Maio de 2017, James Comey, o então director da polícia federal. Nessa altura, foi Andrew McCabe que assumiu a liderança do FBI.

Desde então, McCabe foi investigado por ter autorizado conversas com os media sobre a investigação à Fundação Clinton, que liderou. Muitos apoiantes de Trump viam o antigo director-adjunto do FBI como um membro do deep state – uma alegada teia de responsáveis norte-americanos que serão os verdadeiros líderes dos Estados Unidos.

O despedimento de Andrew McCabe foi anunciado na noite de sexta-feira – no domingo, dia em que completa 50 anos, o ex-director-adjunto iria reformar-se. Com esta decisão, deverá ter de esperar entre sete e 12 anos para começar a receber a sua pensão.

Jeff Sessions informou o antigo director-adjunto do despedimento por e-mail. Andrew McCabe emitiu depois um comunicado, avançado pela CNN, com acusações à Casa Branca. "Este ataque contra a minha credibilidade faz parte de um esforço maior, não apenas para me caluniar, mas também para manchar o FBI, as forças de segurança, e os profissionais dos serviços secretos no geral", disse.

"Faz parte de uma guerra da Administração contra o FBI e contra os esforços da investigação do procurador especial [Robert Mueller]. A persistência nesta campanha salienta a importância do trabalho do procurador especial", prosseguiu McCabe.

Através do Twitter, Donald Trump celebrou o seu despedimento. "Andrew McCabe foi despedido, é um grande dia para os homens e mulheres trabalhadores do FBI — um grande dia para a Democracia. James Comey foi o patrão dele e fez do McCabe um menino de coro. Ele sabia tudo sobre as mentiras e a corrupção que estavam a acontecer no topo do FBI!", escreveu o líder dos Estados Unidos.





Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI - A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de março de 2018