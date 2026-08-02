Pelo menos 14 mortos e mais de 20 feridos em ataque suicida no Paquistão

Entre as vítimas estão quatro polícias. A explosão ocorreu durante uma manifestação na região de Swat,

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Pelo menos 14 pessoas morreram este sábado e mais de 20 ficaram feridas num ataque suicida durante uma manifestação no norte do Paquistão, disse a polícia paquistanesa. O ataque suicida não foi reclamado por nenhuma organização.

"O autor do ataque (...) detonou o seu colete carregado de explosivos, matando sete pessoas, entre as quais quatro polícias e feriu mais de 20", em Kabal, na região de Swat, de acordo com as primeiras declarações policiais à agência de notícias France-Presse (AFP) depois do ataque. Mais tarde o número de vítimas foi revisto para 14 e o número de polícias mortos aumento para cinco.

A manifestação anti militar estava a decorrer junto de uma esquadra policial, com os manifestantes a cantarem palavras de ordem a pedir paz, segundo o chefe da polícia local Omar Khan, citado pela Associcated Press.

Durante vários anos a região de Swat serviu de base para defensores de um islão radical que queriam impor uma versão radical da sharia. Foram removidos da região em 2007 numa grande operação militar levada a cabo pelo exército paquistanês.

O ataque suicida não foi reclamado por nenhuma organização.