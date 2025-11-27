Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
27 de novembro de 2025 às 15:08

O encontro entre o Papa Leão XIV e o presidente da Turquia

O Sumo Pontífice esteve, esta quinta-feira, com Erdogan, naquela que é a primeira viagem oficial do Papa fora de Itália.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)