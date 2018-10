Uma igreja em Granada, Espanha, homenageou em Junho de 2017 um padre que tinha sido, em 2001, condenado a 18 meses de prisão por um delito continuado de abusos sexuais a uma criança de 11 anos. A homenagem a Amador Romero, na diocese de Guadix, ocorreu ao mesmo tempo que se festejavam os seus 25 anos no sacerdócio, explica o El País.

Entre 1995 e 1997, Romero abusou de um acólito de 11 anos. O religioso, que dava missas numa paróquia do município de Aldeire, "abraçou, beijou e despiu" a criança "com regularidade", de acordo com a sentença de Março de 2001. O tribunal obrigou o sacerdote ao pagamento de uma multa de 60 mil euros à vítima por "danos morais".

Actualmente capelão no Hospital Geral de Alicante, Amador Romero tocou nos genitais da criança e pediu ao menor que o masturbasse. Os crimes, que ocorriam no quarto do padre, acabaram em Novembro de 1997, quando a criança contou o sucedido a amigas e, depois, aos seus pais.