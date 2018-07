O chefe da Igreja Católica aceitou a renúncia e suspendeu de imediato Theodore McCarrick, antigo arcebispo de Washington.

O papa Francisco aceitou a resignação do antigo arcebispo de Washington do Colégio Cardinalício e suspendeu prontamente o exercício público do mesmo, que está no centro de mais um escândalo sexual da Igreja depois de diversos homens o terem acusado de este os ter abusado sexualmente há décadas. A notícia foi divulgada pela sala de imprensa da Igreja no sábado de manhã, na mesma altura em que o presidente da Comissão Pontifícia para a Tutela dos Menores, o cardeal Sean Patrick O’Malley, arcebispo de Boston (EUA), tinha pedido que haja "procedimentos mais claros" para casos de abusos sexuais que envolvam bispos no âmbito do "caso McCarrick".

No comunicado emitido pelo Vaticano, lê-se: "O Papa Francisco (…) suspendeu o seu exercício de qualquer ministério público, ordenando que este se mantenha numa casa que ainda lhe será indicada, para uma vida de oração e arrependimento até as acusações feitas contra o mesmo sejam analisadas num processo canónico regular".

McCarrick tornou-se uma voz conhecida em assuntos internacionais e de política pública durante os seus anos de arcebispado. Foi removido de funções públicas a 20 de Junho depois de terem sido encontradas provas credíveis das alegações de que este abusou sexualmente de um adolescente há 47 anos, enquanto trabalhava como padre numa igreja em Nova Iorque. O arcebispo emérito, de 88 anos, proclama-se inocente.

Após este primeiro caso, uma investigação do jornal The New York Times descobriu mais acusações contra McCarrick de jovens que, na altura dos acontecimentos, estavam a estudar para se tornar padres. Presentemente, este está a ser acusado abuso sexual contra menores e comportamento sexual inadequado com adultos.

"Estas presumíveis acções, quando cometidas seja por quem for, são moralmente inaceitáveis e incompatíveis com o papel de sacerdote, bispo ou cardeal", defendeu O’Malley, presidente da Comissão desde 2014. O "caso McCarrick" traumatizou "muitos católicos", acrescentou o cardeal.