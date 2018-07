Mesmos mergulhadores que salvaram quatro jovens vão voltar a entrar nas grutas de Tham Luang. Cinco ambulâncias aguardam os jovens que faltam.

O resgate dos oito rapazes e do treinador que ainda se encontram dentro das cavernas de Tham Luang, na Tailândia, começou esta manhã, cerca das 8h22 (em Portugal continental, e 14h22 em Chiang Mai). Segundo a CNN, a operação será orientada pelos mesmos mergulhadores que, no domingo, salvaram quatro rapazes.



Em conferência de imprensa esta manhã, Narongsak Osotthanakorn, coordenador das operações de resgate, afirmou que o primeiro jovem a ser retirado hoje deverá surgir cerca das 19h30 na hora local (13h30 em Lisboa). No entanto, visto que a operação de domingo foi mais rápida que o esperado, o mesmo pode ocorrer hoje. Em vez de onze horas, os mergulhadores demoraram oito.



Os primeiros jovens a sair hoje são os "melhores, os mais preparados", assumiu Osotthanakorn, citado pelo The Guardian. Afirmou ainda que o nível das águas na zona onde se encontram os nove jovens, dentro da gruta, não mudou, apesar das chuvas que se fazem sentir. "Os factores são tão bons como ontem... A equipa de resgate é a mesma com algumas substituições."

A chuva voltou à zona da gruta, e segundo Narongsak Osotthanakorn, coordenador das operações de resgate e governador da província de Phayao, é um dos dois obstáculos, a par do tempo. "É contra eles que temos ido contra desde o primeiro dia. Temos que fazer tudo o que pudermos, mesmo que seja difícil lutar contra a força da Natureza", afirmou quando confrontado com as adversidades climatéricas.

Cinco ambulâncias aguardam os jovens à entrada da gruta. Antes do recomeço das operações, os tanques de oxigénio usados no domingo foram enchidos de novo. Como os seus amigos, os sobreviventes que estão dentro da gruta voltarão a usar máscaras de mergulho que cobrem toda a cara, o que elimina as dificuldades apresentadas pelos reguladores de oxigénio usados pelos mergulhadores - incluindo a remoção acidental.

Também serão acompanhados por dois mergulhadores cada um. A operação de resgate do passado domingo demorou menos dez minutos que o esperado e foi conduzida por 13 mergulhadores estrangeiros e cinco elementos da equipa de mergulho de elite da Marinha tailandesa. Depois de cada resgate, os mergulhadores precisam de entre 10 e 20 horas para descansar e preparar um novo dia de trabalho.

Primeiro, foram retiradas as crianças que estão mais fortes física e psicologicamente, deixando os mais fracos para o fim dando-lhes uma oportunidade de recuperar as forças.



O grupo encurralado é composto por jogadores com idades entre os 11 e os 16 anos, e o treinador, de 25 anos. Os 12 rapazes e o treinador foram explorar a gruta depois de um jogo de futebol no dia 23 de Junho. Na altura, as inundações resultantes das monções bloquearam-lhes a saída e impediram que as equipas de resgate os encontrassem durante nove dias, uma vez que o acesso ao local só é possível via mergulho através de túneis escuros e estreitos, cheios de água turva e correntes fortes. Nas operações de socorro participam 90 mergulhadores, 40 tailandeses e 50 estrangeiros.



O local onde os jovens ficaram presos situa-se a cerca de quatro quilómetros da entrada da gruta, num complexo de túneis com zonas muito estreitas e alagadas pelas chuvas da monção que afectam a zona, o que obriga a que parte do percurso tenha de ser feito debaixo de água e sem visibilidade.