Milhares de manifestantes tentaram chamar a atenção para as alterações climáticas, para a rápida extinção das espécies, para a violação dos direitos humanos em Myanmar e Caxemira e para a guerra na região étnica de Tigray, no norte da Etiópia.

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Tudo o que precisa de saber todos os dias. Um resumo de notícias, no seu email. (Enviada diariamente)

A Newsletter Geral no seu e-mail

Os protestos na cimeira do G7 em imagens

Várias causas, vários protestos. Durante o encontro de líderes mundiais, o G7, milhares de manifestantes tentaram chamar a atenção para as alterações climáticas, para a rápida extinção das espécies, violação dos direitos humanos em Myanmar e Caxemira e para a guerra na região étnica de Tigray, no norte da Etiópia.







Protesto organizado pelo grupo Extinction Rebellion com caricaturas dos líderes mundiais

Organizados pelo grupo Extinction Rebellion, em Falmouth, no sudoeste de Inglaterra, os protestos pretendem que os principais líderes mundiais se comprometam a alterar medidas relacionadas com a emissão de gases com efeito de estufa, por exemplo.Esta é a primeira reunião presencial, desde o início da pandemia, entre a União Europeia e os líderes da Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Canadá.