Kenai de Jesus nasceu na Venezuela em junho, filho de uma mãe desempregada com quatro filhos para criar. Em agosto, Francys Rivero começou a temer pela filha do recém-nascido que, apesar de ser amamentado com alguma regularidade não estava a ganhar peso nenhum. "Sinto que o meu coração se está a partir", disse então Rivero à Reuters, a partir de Lara.A mulher de 32 anos desesperava por não saber o que se estava a passar com o seu filho. Fez várias tentativas para conseguir consultas com nutricionistas, mas nunca conseguiu, já que um não apareceu e o outro tinha uma longa lista de espera. Desesperada, a mãe da criança procurou ajuda de uma instituição de caridade que oferecesse consultas médicas familiares.Encontrou o que buscava na instituição de cariz católica Caritas . Ali os médicos fizeram uma consulta de rotina à mãe e à criança e informaram a mulher de que deveria começar a complementar com fórmula infantil. A solução ajudou Kenai a aceitar um peso aceitável para a sua idade, mas a mãe do bebé continua a temer voltar a enfrentar um problema como o de agosto. "Como é que eu posso comprar comida tão cara?", interroga-se Rivero que mora num país em profunda crise financeira há cerca de seis anos e que não dá mostras de melhorar em breve.Mas a história de Kenai e Francys não é única. Há milhares de crianças que não estão a receber nutrientes suficientes e que vivem com refeições a menos. E nem mesmo o sistema nacional de saúde (com dificuldades em garantir medicamentos) ou as associações de apoio institucional conseguem ajudar quem procura auxílio.Esta situação de carência tem reduzido o ritmo de crescimento das crianças venezuelanas, diminuindo o seu desenvolvimento cognitivo e causando sequelas físicas e emocionais a milhares de jovens. Esta situação já levou alguns médicos a vaticinarem que a Venezuela pode estar prestes a enfrentar mais do que uma geração de pessoas que nunca irão atingir uma maturidade física e mental estável.Do lado institucional, Nicolás Maduro , o presidente venezuelano, garante que a culpa da crise e da falta de comida é dos EUA e das sanções que impôs ao país com o único objetivo de o destituir. E continua a desvalorizar a situação do povo venezuelano, afirmando que tanto as instituições como os meios de comunicação estrangeiros exageram bastante a verdadeira situação daquele país.De acordo com a UNICEF , entre 2013 e 2018, 13% das crianças da Venezuela sofreram de subnutrição. Já a Caritas num estudo recente determinaram que 16% das crianças com menos de cinco anos sofrem de subnutrição aguda e que mais do dobro está num patamar inferior ao esperado para a sua idade. A ONU já angariou cerca de 80 milhões de dólares para oferecer ajuda humanitária à Venezuela durante o segundo semestre de 2019.