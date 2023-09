'Os meus filhos sonham com viagens', diz Olena Zelenska

Numa entrevista à BBC, divulgada esta terça-feira, 5 de setembro, Olena Zelenska falou sobre o impacto que a guerra na Ucrânia está a ter na sua família. A mulher do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que não está a viver com o marido e falou sobre as consequências desta distância para os dois filhos que o casal tem em comum.







Reuters

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Não moramos com o meu marido, a família está separada. Temos a oportunidade de nos vermos mas não tanto como gostaríamos. O meu filho tem saudades do pai", disse Olena Zelenska, casada desde 2003 com o presidente ucraniano. "Isto pode ser um pouco egoísta, mas eu preciso do meu marido, não de uma figura histórica, ao meu lado."Ainda assim, a primeira-dama da Ucrânia garante que acredita que o marido será capaz de vencer a guerra e que a família se irá manter unida. "Eu acredito nele. E apoio-o. Sei que ele tem força suficiente. Ele é de facto uma pessoa muito forte e resiliente. E esta resiliência é o que todos nós precisamos neste momento", defendeu durante a entrevista. E acrescentou: "Mantemo-nos fortes, temos força tanto a nível emocional como físico. E tenho a certeza de que vamos lidar com isto juntos."No início da invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022, os familiares mais próximos do presidente ucraniano foram apontados como alvos principais e mantiveram-se escondidos em locais secretos, de forma a garantir a sua segurança. Olena Zelenska descreveu estes momentos como "uma sensação constante de adrenalina".No entanto, nos últimos meses a primeira-dama ucraniana tem viajado por diferentes locais do mundo para se encontrar com chefes de Estado dos países que estão a apoiar a Ucrânia. Em declarações à BBC, a primeira-dama afirmou que, com o passar do tempo, percebeu que necessitava de "se acalmar" e aprender a lidar com as "condições existentes".Ainda sobre o impacto da guerra na vida dos filhos, a mulher do presidente Zelensky lamentou: "Custa-me ver que os meus filhos não planeiam nada. Nesta idade, tão jovens. A minha filha tem 19 anos. Eles sonham com viagens, com novas sensações, emoções. Ela não tem essa oportunidade".